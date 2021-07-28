“Почему я еще не в тусовке Ким Кардашян, не поняла!” Никитюк показала пятую точку

“На фото суперумная и красивая девушка. Почему я еще не в тусовке Ким Кардашян, я не поняла! Я тоже люблю хинкали и латекс”, – написала она.

Позируя для одного из снимков, Никитюк наклонилась вперед, стоя спиной к камере, и выставила пятую точку.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того как она в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Хто проти блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Хто зверху?”.

Ким Кардашян – знаменитая американская модель, обладательница пышных форм.

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