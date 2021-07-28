В администрации Байдена считают, что новые санкции против России вызовут эскалацию конфликта между странами – Politico

Действия, которые частично подрывают контроль Путина, могут нанести ущерб экономике России, Европы и в конечном итоге американской экономике. Если довести эти меры до крайности, итог может оказаться еще более дестабилизирующим и непредсказуемым. Официальные лица США вспомнили о хаосе после холодной войны и говорят, что “огромный арсенал ядерного оружия России может попасть не в те руки”.

По словам представителей администрации, Соединенные Штаты хотят от России “стабильных и предсказуемых отношений”, а не бесконечных трений”.

Американские высокопоставленные лица напомнили, что санкции против российских бизнесменов, введенные бывшими президентами США Бараком Обамой и Дональдом Трампом, усложнили им доступ к американской и другим финансовым системам. Но фактически это привело к их большей лояльности к Путину.

Российские крупные бизнесмены становились более зависимыми от покровительства и государственных контрактов российского государства, сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Однако эти меры не принесли тех результатов, которых ожидал Вашингтон, сейчас нет гарантий, что санкции стоит ожидать в будущем, пишет издание.

Контекст:

В марте этого года в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций.

Кроме этого, 14 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее перечень государств, которые власти РФ обвиняют в недружественных действиях. В него вошли две страны – США и Чехия. Согласно документу, дипломатические представительства США не могут принимать к себе на работу граждан РФ.

Байден и Путин провели 16 июня в Женеве первую встречу с момента вступления Байдена в должность президента. По итогам переговоров Байден заявил, что Россия не может диктовать, что должно происходить в мире.

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