 

Нацгвардия Украины расширит сотрудничество с Консультативным миссией ЕС – МВД

28.07.2021, 11:42, Новости дня
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Стороны обсудили возможное сотрудничество в регионах, в которых есть региональные представительства КМЕС.

“Основное направление нашей работы – это предоставление стратегических консультаций по реформированию сектора гражданской безопасности для разработки стратегий сектора гражданской безопасности, поддержка имплементации реформ путем предоставления практических консультаций, тренингов, сотрудничество и координация для обеспечения координации реформ между украинскими и международными партнерами. КМЕС начала имплементацию нового трехлетнего мандатного периода с пересмотренной структурой и обновленными приоритетами. Поэтому сотрудничество с Нацгвардией будет значительно расширено”, – сказал Хартикайнен.

Балан подчеркнул, что Нацгвардия стала полноправным членом Международной ассоциации сил жандармерии и полиции в 2017 году.

Контекст:

Нацгвардия Украины была создана 4 нояря 1991 года, входит в структуру МВД.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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