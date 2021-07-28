 

Названы провоцирующие появление прыщей продукты

28.07.2021, 11:38, Разное
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Медики назвали три продукта, которые провоцируют появление прыщей. Как заявили диетологи, кожа может очиститься посредством соблюдения определенной диеты.
Прыщики появляются в результате генетики или же гормональных нарушений. Часто рацион питания сказывается на тяжести состояния. Чтобы кожа была более чистой, необходимо пересмотреть перечень потребляемых продуктов.

Чтобы снизить риск появления акне, специалисты рекомендуют отказаться от сахара, молочных продуктов и той пищи, где присутствует высокое содержание насыщенных жиров. В последнем варианте речь идет о переработанном и красном мясе, тортах, выпечке.

Средиземноморская диета помогает сохранить здоровье и молодость кожи. В рамках нее рекомендуется употреблять овощи и фрукты, бобовые, цельно зерновые продукты, нежирный белок.

Источник: ufacitynews.ru



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