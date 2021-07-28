Сестра звезды «ДОМа-2» Саши Черно угнала автомобиль

С самого детства жизнь Саши Черно наполнена различными неприятными событиями. О своей нелегкой судьбе бывшая звезда «ДОМа-2» уже неоднократно рассказывала. Недавно она сообщила, что ее сестра Татьяна в состоянии алкогольного опьянения угнала чужой автомобиль.

Родственница Саши Черно не контролировала себя, поэтому разбила транспортное средство. При этом, машину Татьяна вернула на прежнее место и даже подкинула какие-то улики, которые отвели бы от нее подозрение. По словам экс-участницы реалити-шоу, ее сестре за этот поступок грозит тюремное заключение.

Саша Черно призналась, что ей надоела «черная полоса» в жизни. Недавно у нее скончалась мать, поэтому она забрала к себе на воспитание младшего брата. Подросток начал проявлять по отношению к сестре агрессию. В результате, Саша Черно поняла, что не может его воспитывать. В трудные моменты звезду «ДОМа-2» поддерживает ее супруг Иосиф Оганесян и его родственники.

Источник: www.paparazzi.ru