 

Сестра звезды «ДОМа-2» Саши Черно угнала автомобиль

28.07.2021, 11:38, Разное
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С самого детства жизнь Саши Черно наполнена различными неприятными событиями. О своей нелегкой судьбе бывшая звезда «ДОМа-2» уже неоднократно рассказывала. Недавно она сообщила, что ее сестра Татьяна в состоянии алкогольного опьянения угнала чужой автомобиль.
Родственница Саши Черно не контролировала себя, поэтому разбила транспортное средство. При этом, машину Татьяна вернула на прежнее место и даже подкинула какие-то улики, которые отвели бы от нее подозрение. По словам экс-участницы реалити-шоу, ее сестре за этот поступок грозит тюремное заключение.

Саша Черно призналась, что ей надоела «черная полоса» в жизни. Недавно у нее скончалась мать, поэтому она забрала к себе на воспитание младшего брата. Подросток начал проявлять по отношению к сестре агрессию. В результате, Саша Черно поняла, что не может его воспитывать. В трудные моменты звезду «ДОМа-2» поддерживает ее супруг Иосиф Оганесян и его родственники.

Источник: www.paparazzi.ru



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