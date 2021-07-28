 

Алеся Кафельникова пожаловалась, что не может найти адекватную няню

28.07.2021, 11:38, Разное
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В начале месяца стало известно о том, что Алеся Кафельникова впервые стала матерью. 22-летняя модель пожаловалась подписчикам в микроблоге Instagram, что до сих пор не смогла найти адекватную няню для своей дочери.
О прибавлении в семье пояснил ее отец, теннисист Евгений Кафельников. Сама модель никакую информацию не подтверждала и не давала комментарии по поводу беременности. Немного позже она появилась на мероприятии без живота. Только сейчас Алеся Кафельникова начала раскрывать подробности своего материнства. Она рассказала, что назвала малышку Киарой.

Пока модель справляется со своими обязанностями самостоятельно. Также ей помогают бабушки, так как поиски няни успехом не увенчались. Дочь теннисиста сообщила, что искать помощницу она начала еще три месяца назад. Найти человека, который бы полностью удовлетворил ее запросы, оказалось очень сложно.

О том, что Алеся Кафельникова ждет ребенка, стало известно весной этого года. Отцом Киары является ее супруг – руководитель рекламного агентства Георгий Петришин. Модель призналась, что планировала рожать во Франции, но ее туда не пустили из-за пандемии коронавируса. Поэтому малышка появилась на свет в одной из столичных клиник.



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