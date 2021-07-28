Bloomberg – Белый дом запросил $1 млрд на поддержку афганцев, которые сотрудничали с США

Администрация президента Джо Байдена запросила у конгресса $1 миллиардов на помощь афганцам, которые помогали США в ходе войны на территории их страны на фоне успешного наступления «Талибана», пишет Bloomberg. Предполагается, что эти деньги пойдут на временное жильё, переселение и покупку предметов первой необходимости.



Reuters

Администрация президента Джо Байдена запросила у конгресса $1 млрд, чтобы перевезти афганцев, которые помогали американским войскам в ходе войны в этой стране, на территорию США. При этом выделение денег на эту цель поддерживают законодатели обеих партий, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

Данные средства должны быть включены в пакет чрезвычайных мер, направленных главным образом на повышение безопасности на Капитолийском холме и возмещение американским правоохранительным органам расходов, которые те понесли из-за выступлений сторонников Дональда Трампа 6 января.

Законодатели хотят завершить разработку этой инициативы как можно скорее, чтобы полиции Капитолия в следующем месяце не пришлось уходить в вынужденный отпуск без сохранения содержания.

Что же касается помощи афганцам, которые оказывали содействие американским войскам в Афганистане, то эта тема стала особенно актуальной, учитывая, что в последнее время боевикам «Талибана»* на территории Афганистана сопутствовал успех. Между тем США вывели практически все свои войска из Афганистана, поэтому есть вероятность, что любой афганец, который сотрудничал с Вашингтоном, может стать жертвой либо талибов, либо других радикальных группировок.

Предполагается, что эти средства — $1 миллиардов — разделят между Министерством обороны и Госдепом, в то время как $25 миллионов получит Управление здравоохранения и социальных служб по расселению беженцев.

При этом, по словам одного источника агентства, эти деньги покроют расходы на временное жильё, переселение, а также пойдут на покупку предметов первой необходимости. Белый дом сделал запрос на эту тему в прошлую пятницу, однако не приложил к нему никакого подробного плана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.