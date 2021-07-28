Мнение: Штрафовать будет некого

Когда реальность свежего фигуранта списка "иностранных агентов" https://colonelcassad.livejournal.com/6930520.html не совпала с ожиданиями.

PS. Доброхотов пока что проходит в качестве свидетеля по делу о клевете на голландского журналиста ван дер Верффа, который публиковал материалы https://colonelcassad.livejournal.com/5648561.html по делу малазийского "Боинга" задавая крайне неудобные на Западе вопросы,

Так как Доброхотов был активно вовлечен в британские дезинформационные мероприятия связанные с "Боингом" и отработку повестки, что "Боинг сбила Россия", нет ничего удивительного в том, что ван дер Верфф являлся одной из мишеней для его помойки, через которую сливали "результаты расследований", читай материалов спецслужб.

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