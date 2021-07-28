Алекс Родригес отпраздновал день рождения в том же городе, что и Дженнифер Лопес

Вчера экс-бейсболисту Алексу Родригесу исполнилось 46 лет. Раньше Алекс и его невеста Дженнифер Лопес отмечали дни рождения вместе друг за другом (у певицы он 24 июля), но в апреле они растрогли помолвку, поэтому в этом году они отмечали дни рождения впервые по отдельности.

Свое 52-летие певица и актриса встретила вместе со своим бойфрендом Беном Аффлеком и на роскошной яхте в бухте Сен-Тропе. Но, как оказалось, в ту же бухту пришло судно и ее бывшего. В выходные Алекс Родригес опубликовал видео, снятое с дрона, на котором он с друзьями отдыхает на многомиллионной яхте. Причем, судя по кадрам, сделанных папарацци, спортсмен проводит время в окружении трех моделей и не спешит начинать новые серьезные отношения.

Более того, местные журналисты сообщили, что 24 июля Джей Ло хотела поужинать с Беном в одном из люксовых ресторанов на побережье, но меньше чем за час ее ассисент снял бронь стола, так как в то же заведение пришел ужинать Алекс. Да, у звезд расставание проходит по тому же сценарию, что и у обычных людей.

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Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

Напомним, в апреле Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сделали публичное заявление, что они стали больше друзьями и “желают друг другу всего наилучшего”. Однако дискуссии о том, кто стал инициатором разрыва, не утихали несколько недель. Большинство все же склоняется к тому, что “пострадавшей” стороной в этом разрыве стал экс-бейсболист, и, по словам инсайдеров, он пытался сделать все возможное, чтобы вернуть любимую.

Впервые о том, что Лопес и Родригес расстались, заговорили в марте. Звезды начали встречаться около четырех лет назад, два года назад отпраздновали помолвку… И на этом все. С тех пор влюбленные несколько раз откладывали свадьбу, а во время карантина и вовсе стали ходить к семейному психотерапевту.

Чуть позже пара заявила СМИ — не все еще потеряно и они “работают над своими отношениями”. А в середине марта у себя в сторис в Instagram Алекс Родригес опубликовал несколько фотографий и видео из частного самолета, после чего выложил видео побережья Карибского моря с пальмами. У поклонников не осталось сомнений: Алекс прилетел к певице в Доминикану. Жениха и невесту папарацци даже удалось сфотографировать за поцелуями, но, видимо, им так и не удалось сохранить отношения.