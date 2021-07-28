Обыски прошли в подразделениях ГИБДД в Ростовской области

Оперативники провели обыски в подразделениях ГИБДД Таганрога и Новочеркасска Ростовской области, а также в домах сотрудников, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Ранее областной СК сообщил о задержании сотрудника автошколы и еще одного жителя региона, которые, по версии следствия, в 2019 году передали взятку в 190 тыс. рублей сотрудникам регистрационно-экзаменационного подразделения № 1 МРЭО ГИБДД в Таганроге за сдачу экзаменов кандидатами. Дело возбуждено по статье о посредничестве во взяточничестве.

«После возбуждения дела в отношении посредников, которые передавали взятки сотрудникам ГИБДД, проведены обыски в домах и подразделениях в Таганроге и Новочеркасске», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее в Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Сафонова и более 35 человек из числа его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве.

При этом интересным открытием стал дом Сафонова: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, а также золотые унитазы и золотые смесители. Позже подозреваемый отрекся от дворца с позолоченными унитазами.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие уроки следует извлечь из дела главы ГИБДД с золотым унитазом.