Названы самые успешные российские звезды

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) житель России Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых российских звезд по версии журнала Forbes.

По данным издания, с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021-го доход Нурмагомедова составил 12 млн долларов, количество упоминаний спортсмена в СМИ – 103 тыс. 389, в соцсетях – 852 тыс. 300, число подписчиков в Instagram и YouTube достигло 29,1 млн. Итоговый балл рейтинга составил 89,04.

Второе место занял рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), чьи доходы за этот же период составили 7,4 млн долларов, в СМИ он упомянут 47 тыс. 326 раз, в соцсетях – более 4 млн раз, число подписчиков в Instagram и YouTube – 17,7 млн. Итоговый балл рейтинга – 84,26.

Третье место у певицы Ольги Бузовой с доходом в 3,3 млн долларов, однако из-за подписчиков в соцсетях и упоминаний ее итоговый балл составил 69,8. На четвертой позиции – рэпер Тимоти (Тимур Юнусов), его доход – 10,4 млн долларов, итоговый балл – 67,23. Пятая строчка досталась лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову с доходом в 11 млн долларов и итогом в 63,23 баллов рейтинга.

Место в рейтинге обеспечивают доходы знаменитостей за год и их популярность, которая зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google и количества подписчиков в соцсетях Instagram и YouTube.

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