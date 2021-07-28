 

Названы самые успешные российские звезды

28.07.2021, 10:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) житель России Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых российских звезд по версии журнала Forbes.

По данным издания, с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021-го доход Нурмагомедова составил 12 млн долларов, количество упоминаний спортсмена в СМИ – 103 тыс. 389, в соцсетях – 852 тыс. 300, число подписчиков в Instagram и YouTube достигло 29,1 млн. Итоговый балл рейтинга составил 89,04.

Второе место занял рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), чьи доходы за этот же период составили 7,4 млн долларов, в СМИ он упомянут 47 тыс. 326 раз, в соцсетях – более 4 млн раз, число подписчиков в Instagram и YouTube – 17,7 млн. Итоговый балл рейтинга – 84,26.

Третье место у певицы Ольги Бузовой с доходом в 3,3 млн долларов, однако из-за подписчиков в соцсетях и упоминаний ее итоговый балл составил 69,8. На четвертой позиции – рэпер Тимоти (Тимур Юнусов), его доход – 10,4 млн долларов, итоговый балл – 67,23. Пятая строчка досталась лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову с доходом в 11 млн долларов и итогом в 63,23 баллов рейтинга.

Место в рейтинге обеспечивают доходы знаменитостей за год и их популярность, которая зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google и количества подписчиков в соцсетях Instagram и YouTube.

Ранее Forbes составил рейтинг богатейших госслужащих России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.02 / Разработчики «Спутника V» ответили мусульманам относительно халяльности вакцины

18.03 / Девятилетняя дочь Бейонсе с короной на голове снялась со своей первой статуэткой “Грэмми”, превратив ее в “чашку-поилку”

01.07 / Власти Москвы заявили об отсутствии планов остановить транспорт в городе

20.11 / В Москве началась церемония прощания с Виктюком

30.12 / Россия активизирует строительство “Северного потока – 2” до ужесточения санкций США

21.11 / Папа римский лайкнул фото полуобнаженной модели. В Instagram начали расследование

16.03 / Экс-министр обороны Польши – мы не хотели быть «подданными Москвы», поэтому вступили в НАТО

03.06 / Политика: Кто и почему выбирает «Единую Россию»

18.10 / В Минске задержали главу IT-компании Bamboo Group Герчиковa

29.09 / В Раде потребовали от Запада вернуть Украине деньги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика