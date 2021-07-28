“Дочка будет красивее мамы”, ” На вас похожа”. Loboda показала старшую дочь

Певица позирует в кадре в золотистом платье с разрезами по бокам, накинув на плечи пиджак. Ее дочь одета в белое платье. Образ Евангелины дополнили кроссовки и круглая сумочка с принтом в тон наряда.

“Прилетела к моим девочкам. Так ждала встречи с любимками. Столько всего успела за эту неделю – 10 дней в Киеве пролетели быстро и продуктивно. Я презентовала песню, сходила на главные радиостанции Украины, записала новый сингл и сняла на него клип. Как вам моя скорость?” – подписала фото с дочерью артистка.

“Дочка, видимо, вырастет и будет красивее мамы”, – отреагировали на фото поклонники артистки.

“Ева на вас похожа”, – отметили фолловеры.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

С конца 2015 года живет и работает в России. В дискографии исполнительницы три студийных альбома.

Loboda – мать двоих дочерей: Евангелины (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – украинский хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году.

Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну. Певица не афиширует, кто является отцом младшей дочери.

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