“Крутая четверка”, “Катя уже не одна”. Горбунов поделился семейным снимком
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“Наконец-то! Долгожданный отпуск! Отважная четверка шпацирует по пляжу!” – написал он.
Горбунов сфотографировал тени: свою, своей беременной супруги и коллеги Кати Осадчей и их сына Ивана.
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“Крутая четверка”, – прокомментировала подписчица adelinaadel7.
“А по тени видно, что Катя уже не одна”, – заявила chuykonataliya.
28 июля Горбунов обнародовал фото поцелуя с женой во время купания в море.
“Поймал русалку. Поцеловал. Соленая!” – написал он.
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Контекст:
Четырехлетний Иван – первый общий ребенок Горбунова и Осадчей. Горбунов и Осадчая оформили отношения незадолго до рождения сына.
У телеведущей есть еще старший сын – 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. У Горбунова нет детей от первого брака.
18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.
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