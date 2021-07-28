 

“Крутая четверка”, “Катя уже не одна”. Горбунов поделился семейным снимком

28.07.2021, 10:46, Новости дня
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“Наконец-то! Долгожданный отпуск! Отважная четверка шпацирует по пляжу!” – написал он.

Горбунов сфотографировал тени: свою, своей беременной супруги и коллеги Кати Осадчей и их сына Ивана.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

“Крутая четверка”, – прокомментировала подписчица adelinaadel7.

“А по тени видно, что Катя уже не одна”, – заявила chuykonataliya.

28 июля Горбунов обнародовал фото поцелуя с женой во время купания в море.

“Поймал русалку. Поцеловал. Соленая!” – написал он.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Контекст:

Четырехлетний Иван – первый общий ребенок Горбунова и Осадчей. Горбунов и Осадчая оформили отношения незадолго до рождения сына.

У телеведущей есть еще старший сын – 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. У Горбунова нет детей от первого брака.

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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