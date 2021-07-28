 

Зеленский о крестном ходе в Киеве: Я не увидел коммуникации от властей Киева, все должны были идти в масках

28.07.2021, 10:46, Новости дня
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“Вчера у нас был праздник. Было шествие, 55 тыс. человек. Можно относиться к этому по-разному. Я понимаю, что праздник, но от киевской общины, от властей Киева я не видел коммуникации. Не хотят они говорить прямо людям, чтобы были осторожны. Людям, тем более, что преклонного возраста, нужно быть внимательными. Они должны были идти все в масках. Из того видео, что я увидел, масок я не видел. Их организованно свозят автобусами”, – сказал Зеленский.

Контекст:

День Крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Этот праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

УПЦ МП 27 июля организовала в Киеве крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, из-за этого в столице перекрыли центральные улицы. В прошлом году шествие к годовщине крещения Руси не проводили из-за карантинных ограничений. 

Мероприятия к годовщине крещения Киевской Руси продлятся и сегодня, 28 июля. В этот день в 9.00 начнется литургия на площади перед Успенским собором Лавры, которую возглавит митрополит УПЦ МП Онуфрий.

По данным полиции, предварительно на шествии собралось около 20 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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