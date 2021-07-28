 

“Это не часть нашей истории, это и есть наша история”. Зеленский записал обращение по случаю Дня крещения Руси-Украины

28.07.2021, 10:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Между Киевской Русью и Украиной – тысяча лет и один знак. В тексте соответствующего указа президента Украины между ними стоит тире. И это не просто знак препинания. Это знак того, что Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. В его столице, которая является столицей современной Украины, началась история христианства в Восточной Европе, когда 1033 года назад Великий князь Киевский Владимир окрестил Киевскую Русь. Киевскую Русь-Украину. Это не часть нашей истории, это и есть наша история”, – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что украинцам не надо доказывать это историческими трактатами, потому что  доказательства сохранились не на бумаге, не в мифах, а в городах и улицах Украины.

“Взяв электросамокат, можно добраться и увидеть Киево-Печерскую лавру, Михайловский Златоверхий собор, Аскольдовой могиле. Выйдя на “Арсенальной”, взяв кофе и пройдя несколько метров, мы видим церковь Спаса на Берестове, которая впервые упоминается в 1072 году и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ней похоронен сын Владимира Мономаха и праправнук Владимира Юрий Долгорукий. Великий князь Киевский. Основатель Москвы”, – сказал президент.

По его словам, Киевская Русь – мать истории Украины.

“24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров”, – заявил Зеленский.

ВИДЕОВидео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

День крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Этот праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

Украинская православная церковь Московского патриархата 27 июля организовала в Киеве крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре по случаю Дня крещения Руси-Украины, из-за этого в столице перекрыли центральные улицы. Большинство верующих на мероприятии были без масок. 

В прошлом году шествие к годовщине крещения Руси не проводили из-за карантинных ограничений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.09 / «Политический триллер» – Меркель тайно посетила Навального в «Шарите»

04.08 / В Белоруссии начались военные учения

21.07 / Взявший заложников в украинском Луцке заявил о втором захваченном автобусе

03.07 / Новый кроссовер Kia Seltos получил обновление и топовую версию Gravity

19.07 / В США офицера ВМС обвинили в передаче секретных данных россиянину

14.03 / Археологи обнаружили в оазисе Египта руины древней христианской общины монахов

01.07 / Эксперт: Люди освоились с электронным голосованием по поправкам

07.07 / Россия назвала условие возвращения США в ДОН

05.10 / В ТКГ может появиться совет людей из Донбасса – Кравчук

24.10 / Кинотеатры будут работать в “красной” зоне в Украине – Минкульт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика