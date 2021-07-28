 

Geely представила в Китае обновленный кроссовер Coolray

28.07.2021, 10:44, Новости дня
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Китайский бренд Geely представил на местном рынке обновленный кроссовер Binyue.

Уже в ближайшее время продажи начнутся на рынке Китая. Автомобиль отличается более агрессивной внешностью, выраженной в бамперах, решетке радиатора. Вместе с тем автомобиль имеет модернизированный капот и дополнительный спойлер на крышке багажника. Также разработчиками применены 18-дюймовые диски. В салоне применили вставки из алькантары и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы.

Пока не озвучены технические параметры модели. Под капотом в актуальном поколении установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель на 177 л.с. Автомобиль приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В базовой версии применен 1,4-литровый двигатель на 141 л.с. мощности. В продаже доступна и гибридная модификация паркетника.



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