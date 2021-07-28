Компания Subaru представит новый седан WRX 2022 года в Нью-Йорке

Японский автогигант Subaru готовится к выходу нового спортивного седана WRX 2022 года.

Официальная презентация состоится на ближайшей выставке в Нью-Йорке 19 августа. Вместе с тем поклонники модели смогут принять участие в онлайн-трансляции, посвященной японскому седану. Пока подробности о новинке WRX 2022 года удерживаются в тайне. В Сети ранее показали снимки, которые подтверждают модернизированный дизайн кузова.

Вместе с тем эксперты полагают, что под капотом спортивного седана WRX 2022 года установят 2,4-литровый бензиновый двигатель с турбиной, который уже применяется в моделях Ascent, Legacy и Outback. Кроме того, ранее в РФ официально презентовали обновленный кроссовер Outback шестой генерации.