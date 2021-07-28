Инфекционист назвал категории людей, наиболее подверженных тромбозу при COVID-19

Андрей Поздняков перечислил категории людей, которые при COVID-19 наиболее подвержены тромбозу. По словам инфекциониста, данное осложнение после коронавируса сопряжено с дополнительными рисками для жизни.

В первую очередь врач назвал людей, которые имеют генетическую предрасположенность. Это очень распространенное явление, поэтому пациентам необходимо тщательно следить за здоровьем сосудов. Андрей Поздняков рассказал, что коронавирус поражает также клетки эндотелия. В этом случае затрудняется кровоток, так как внутренняя оболочка сосудов утрачивает эластичность. Когда начинается медленный процесс восстановления эндотелия, возникают тромбозы.

Как пишет издание «Политэксперт», генетическая предрасположенность пациентов не означает, что у кого-то из ближайших родственников есть подобное заболевание. Кроме этого, инфекционист подчеркнул, что она в жизни практически не проявляется до того момента, пока человек не заболеет COVID-19.