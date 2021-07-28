 

Инфекционист назвал категории людей, наиболее подверженных тромбозу при COVID-19

28.07.2021, 10:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Андрей Поздняков перечислил категории людей, которые при COVID-19 наиболее подвержены тромбозу. По словам инфекциониста, данное осложнение после коронавируса сопряжено с дополнительными рисками для жизни.
В первую очередь врач назвал людей, которые имеют генетическую предрасположенность. Это очень распространенное явление, поэтому пациентам необходимо тщательно следить за здоровьем сосудов. Андрей Поздняков рассказал, что коронавирус поражает также клетки эндотелия. В этом случае затрудняется кровоток, так как внутренняя оболочка сосудов утрачивает эластичность. Когда начинается медленный процесс восстановления эндотелия, возникают тромбозы.

Как пишет издание «Политэксперт», генетическая предрасположенность пациентов не означает, что у кого-то из ближайших родственников есть подобное заболевание. Кроме этого, инфекционист подчеркнул, что она в жизни практически не проявляется до того момента, пока человек не заболеет COVID-19.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.03 / Поклонники раскритиковали Любовь Успенскую за снимок без белья

10.03 / Мнение: Гастарбайтеры на «Почте России», рейтинг регионов по коррупции и регулирование цен на юруслуги

09.12 / Старшая дочь Олега Табакова не поддерживает отношений с матерью и братом

07.06 / Анастасия Макеева сыграла свадьбу в Крыму из-за съемок на полуострове

23.09 / Мнение: “Кавказ 2020”. 21-22.09.2020

05.12 / Мнение: Как выглядит дело Виктора Бута из барака колонии…

15.07 / Загибающиеся от нелюбви – Личное мнение

15.06 / Мнение: Может, тогда хоть эти уроды от меня отстанут?:(

01.07 / Мнение: Вышка без Кузьминова, руля и ветрил

08.03 / Мендель о Порошенко: Подлый, пользуется грязными инструментами, опасный

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика