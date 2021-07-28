 

Названа причина отказа Байдена вводить санкции против Путина

28.07.2021, 10:42, Разное
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Зарубежные эксперты рассказали о подоплеке изменения решений администрации Джозефа Байдена относительно России. Специалисты уверены, что президент США избегает введения санкций против Владимира Путина, а также его окружения.
Политику Соединенных Штатов относительно РФ уже давно сложно назвать дружественной. Однако, со сменой власти в стране, как оказалось, изменились и планы о введении санкций против правящей элиты РФ. Так, Джозеф Байден, вступив на пост президента, сначала даже высказывал оскорбления в адрес своего российского коллеги. Однако затем он отказался от практики санкционных ограничений. Причины этого назвали политические эксперты Politico.

Несмотря на уверенность советников Байдена в необходимости и далее продолжать недружественные меры, сам хозяин Белого дома придерживается иного мнения. Именно благодаря его решению было дано добро на достройку газопровода «Северный поток-2». Теперь стало известно, что санкции против целого ряда российских олигархов Вашингтон вводить все же не собирается. Дело в том, что они не только сделали бы более зависимыми от правительства РФ окружение Путина. Из-за ограничений в стране возникнет новый кризис, вследствие чего судьба российского ядерного оружия окажется под вопросом. Оно вполне может попасть в ненадежные руки, этого и боится Запад.

Ни Соединенные Штаты, ни Европа не хотят нового хаоса и Холодной войны. Несмотря на это, Джозеф Байден и далее продолжает сыпать обвинениями в адрес России. До сих пор он продолжает пиариться, утверждая, что спецслужбы РФ вмешивались в американские выборы. Однако о введении санкций и других подобных мерах, как пишет «Политэксперт», речи уже не идет.

Источник: politexpert.net



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