 

Новейшие ЗРПК “Панцирь-СМ” получат возможность сбивать гиперзвуковые цели

28.07.2021, 10:42, Разное
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Стали известны возможности новейших ЗРПК «Панцирь-СМ», которые уже скоро поступят на вооружение в российские войска. Зенитные ракетно-пушечные комплексы смогут не только выполнять все функции, которыми они славились до модернизации, но и успешно сбивать гиперзвуковые цели.
Российские вооружения традиционно входят в список самых прогрессивных на планете. Сейчас готовят к проведению испытаний зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-СМ», прошедших модернизацию. Новейшие ЗРПК сначала поступят в подразделения Западного и Центрального военных округов.

После обновления комплексы будут способны к совершению маршей на много сотен километров. Намного эффективнее отражать огонь противника даст возможность модифицированное прицельное оборудование ЗРПК. Будут легко справляться «Панцири-СМ» и с наземными легкобронированными объектами. Кроме того, они смогут поражать не только обычные воздушные цели, но и перемещающиеся на сверхзвуковых скоростях.

До завершения госиспытаний осталось не так уж и много, согласно планам, тестирования завершат уже в текущем году. Следует отметить, что интерес к комплексу проявляют и в НАТО, специалисты Альянса подготовили отчет, где указали все характеристики ЗРПК. Как пишет «Политэксперт», их зарубежные эксперты уже называют идеальным оружием против боевых беспилотников, применяемых Западом.

Источник: politexpert.net



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