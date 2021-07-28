 

Times – Китай ударными темпами наращивает свой ядерный арсенал

28.07.2021, 10:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Китае по спутниковым снимкам опознали ещё одну строящуюся базу ядерных ракет — притом что другой такой крупный объект был обнаружен американскими исследователями всего несколько недель назад, пишет The Times. По данным газеты, когда оба проекта будут завершены, количество пусковых шахт для МКБР у Поднебесной увеличится десятикратно.


Reuters

Китай ведёт в пустыне рядом с городским округом Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе строительство новой базы для размещения ядерных ракет, пишет The Times со ссылкой на спутниковые снимки. По данным британского издания, снимки строящегося военного объекта общей площадью 800 кв.км, который возводится неподалёку от «печально известных» лагерей для уйгуров-мусульман, стали «очередным свидетельством» того, что Пекин начал самым решительным образом наращивать свой ядерный арсенал. 
 
Как напоминает обозреватель The Times, создание новой базы идёт примерно в 386 км к северо-западу от ещё одного строящегося комплекса ракетных шахт, обнаруженного несколько недель назад в окрестностях городского уезда Юймэнь, также располагающегося на значительном удалении от внешних границ страны. 
 
По информации газеты, объект рядом с Хами был опознан двумя исследователями НКО «Федерация американских учёных» Мэттом Корда и Гансом Кристенсеном, которые ранее сообщили американским СМИ, что и данная база, и соседний комплекс в районе Юймэня вместе знаменуют собой «самое серьёзное наращивание Китаем своего ядерного арсенала в истории».
 
Как отметили Корда и Кристенсен, после ввода обеих баз в эксплуатацию на первой из них будет размещено 110, а на второй — 120 шахт для межконтинентальных балистических ракет (МКБР), в результате чего общее количество известных стационарных пусковых шахт в Китае увеличится приблизительно в десять раз.  
 
«Количество строящихся китайских шахт превышает число МКБР шахтного базирования в РФ и соответствует примерно половине общего арсенала американских МКБР, — предупредили учёные. — Программа Китая по строительству шахт является самым масштабным проектом такого рода со времён холодной войны, когда ракетные шахты создавали СССР и США».  

 
По общепринятому мнению, Китай, в ядерный арсенал которого, помимо стационарных МКБР, также входят около сотни мобильных пусковых установок для них, имеет относительно скромные запасы ядерных боеголовок, не превышающие 300 единиц, придерживаясь политики «минимального сдерживания», — однако, судя по всему, Пекин с некоторых пор решил взять другой курс, констатируют британские журналисты.
 
Американские исследователи убеждены, что Китай может таким образом пытаться подчеркнуть свой статус великой державы, а также укрепить авторитет своей системы сдерживания, показав, что она способна дать отпор улучшившимся средствам других ядерных держав, включая США, Россию и Индию, пишет Times.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.09 / США не будут разрабатывать вакцину от COVID-19 под эгидой ВОЗ

05.02 / Виноград помогает защититься от ультрафиолетового излучения

12.12 / Суд США отклонил «исключительный иск» Трампа по выборам в Висконсине

25.11 / Пользуясь кризисом, Польша рассчитывает переманить «жемчужины белорусского бизнеса»

06.01 / Семья замглавы ОП Тимошенко купила на Новый год элитный дом стоимостью около 10 млн грн

26.10 / Финдиректор “Интерпайп”: В Украине никому не интересны реальные инвестиции в экологию и поддержка экспортеров

10.11 / “Жирные морды, бегающие глазки и подвешенный язык”. Астафьева высказалась о звездах телевизионных шоу

17.10 / Эксперт: Суд над Саркози может вскрыть причины интервенции в Ливию в 2011 году

21.02 / Победителем одиночного разряда Australian Open стал Джокович

09.09 / Bласти предупреждают: подведение итогов выборов в США может затянуться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика