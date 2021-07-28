France 24 – Пхеньян и Сеул восстановили линию прямой связи

Представители КНДР и Южной Кореи возобновили общение по специальной линии связи между ними в качестве первого шага к улучшению отношений, передаёт France 24. Как отмечается в сюжете канала, Пхеньян, по всей видимости, рассчитывает вновь укрепить связи с Сеулом для того, чтобы подготовиться к предстоящим переговорам с новым руководством США, а также добиться ослабления санкций.

Впервые с июня прошлого года южнокорейский чиновник вышел на связь с северокорейским по специальной линии связи между двумя Кореями.

ЧИНОВНИК ЮЖНОКОРЕЙСКОГО МИНИСТЕРСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ: Надеюсь, что, поскольку линия связи между Кореями теперь восстановлена, мы сможем продолжить передавать всему миру хорошие вести.

Как заявили в администрации южнокорейского президента, лидеры обеих стран Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын ранее решили нормализовать трансграничную связь в качестве первого шага к укреплению отношений.

ПАК СУ ХЁН, старший секретарь президента Южной Кореи: Оба лидера с апреля неоднократно обменялись письмами, обсуждая вопрос восстановления отношений. В ходе переписки они договорились о восстановлении ранее разорванных линий связи.

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи назвало это решение серьёзным шагом к восстановлению взаимного доверия и достижению примирения. Такие заявления резко контрастируют с тем, что произошло 16 июня 2020 года, когда Пхеньян подорвал офис по межкорейским связям в пограничном городе Кэсон. Тогда руководство КНДР рассердило то, что Сеул не сумел помешать активистам перебросить через границу листовки с антисеверокорейским содержанием.

Отношения между Пхеньяном и Сеулом стали портиться после того, как завершился неудачный второй саммит между Кимом и экс-президентом США Дональдом Трампом; на этой встрече предлагал выступить в качестве посредника Мун.

Как отмечают эксперты, Пхеньян в данный момент пытается наладить отношения для того, чтобы подготовиться к возможным переговорам с администрацией Джо Байдена, а также из-за того, что хочет на фоне коронавирусного кризиса добиться ослабления международных санкций.

Дата выхода в эфир 27 июля 2021 года.