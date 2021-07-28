 

Зарплаты строителей за два года выросли на 20%

28.07.2021, 10:02, Новости дня
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Зарплаты рабочих-строителей за 2019-2021 годы на территории Российской Федерации увеличились на 20%, сообщила пресс-служба Минстроя.

«За период 2019-2021 годы рост уровня нормируемой оплаты труда рабочих-строителей составил 20%», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В ведомстве напоминают, что, по данным Росстата, установленная субъектами Российской Федерации заработная плата по рабочим специальностям строителей на 2021 год в среднем по стране на 20,89% выше среднемесячной начисленной заработной платы работников по виду экономической деятельности «Строительство» и на 3,13% выше среднемесячной начисленной заработной платы работников по всем организациям (по данным Росстата).

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