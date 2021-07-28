 

Азербайджан по предложению РФ объявил о прекращении огня на границе с Арменией

28.07.2021, 10:02, Новости дня
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Баку принял предложение РФ об объявлении прекращения огня на границе с Арменией с 10.00 по местному времени.

«Баку согласился на инициативу российской стороны объявить прекращение огня на границе с 10.00 (09.00 мск)», передает Sputnik Азербайджан.

При этом агентство со ссылкой на минобороны Азербайджана добавляет, что «армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и обстреливать азербайджанские позиции, используя танки и 120-миллиметровые минометы».

Позже МИД Армении подтвердил договоренность о перемирии с 10.00. «Сейчас на границе ситуация относительно стабильная», – сообщили в ведомстве.

Ранее в среду Армения заявила о гибели троих военных в боях на границе с Азербайджаном.

Напомним, на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия.

На минувшей неделе трое армянских военнослужащих получили ранения в результате перестрелки на границе с Азербайджаном в Гегаркуникской области Армении. Кроме того, по сообщениям Еревана, 14 июля военнослужащий Вооруженных сил Армении погиб в результате перестрелки на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. 10 июля Азербайджан заявил об обстреле позиций своих военных на границе с Арменией.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.



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