Телескоп Hubble сфотографировал скопление галактик в созвездии Рыси

В сообщении отметили, что между тремя галактиками существует гравитационное взаимодействие.

“Эта система, известная как Arp 195, представлена в Атласе пекулярных галактик – списке, в котором представлены некоторые из более странных и прекрасных галактик во Вселенной”, – отметили ученые.

Галактики расположены в созвездии Рыси.

Контекст:

Пекулярные галактики невозможно классифицировать по классификации, предложенной 1936 году астрономом Эдвином Хабблом. Атлас пекулярных галактик был опубликован в 1966 году Калифорнийским технологическим институтом, в него в внесены 338 галактик. Автор атласа – американский астроном Хэлтон Арп.

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