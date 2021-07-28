 

“Солнышко”. Тина Кароль надела “голый” бюстгальтер из тонкой ткани

28.07.2021, 9:50, Новости дня
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Под него исполнительница надела “голый” бюстгальтер из тонкой ткани – тон которого совпадает с ее кожей, имитируя обнаженное тело.

Пост опубликовали в день 16-летия фан-клуба “ФанТина”.

“Именно 27 июля, 16 лет назад, после выступления на вокальном конкурсе “Новая волна” у Тины появились первые поклонники, создавшие ее фан-клуб, который вскоре стал официальным”, – говорится в посте.

Также приводится цитата певицы: “Очень вас люблю! Спасибо Господу за возможность выразить мои чувства вам в любимом деле!”

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

Фаны сопроводили пост эмодзи в виде сердца и поздравлениями.

“16 лет назад, 27-го. С фанами вас поздравляю. Солнышко!” – прокомментировала подписчица klavdiiarad.mmmt.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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