В Украине сделали более 5 млн прививок от коронавируса

Первую дозу получили 86 952 человека, полностью иммунизированы – 56 376 человека, подчеркнули в ведомстве.

В течение суток работали 826 мобильных бригад, 2666 пунктов прививки, 360 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 264 715 человека, из них получили одну дозу – 3 264 713 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 817 211 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 081 924 прививок.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

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