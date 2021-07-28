 

Армения и Азербайджан заявили о локальных боях на границе. Стороны сообщили о пострадавших

28.07.2021, 9:50, Новости дня
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“28 июля около 3.40 утра подразделения вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Произошли локальные бои, которые по состоянию на 7.00 продолжаются. По предварительной информации, в результате боевых действий с обеих сторон есть потери”, – рассказала армянская сторона.

Позже в министерстве сообщили, что в результате боевых действий по состоянию на 8.30 28 июля у армянской стороны было три пострадавших, двое военнослужащих ранены.

Как утверждают в минобороны Армении, по состоянию на 9.20 азербайджанские части, атаковавшие армянские позиции, понесли потери и были отброшены на исходные позиции.

“Перестрелка продолжается. Ситуация на остальной части армяно-азербайджанской границы стабильна и находится под полным контролем вооруженных сил Армении”, – отметили военные. 

Минобороны Азербайджана еще 27 июля заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии на территории сел Зейлик и Йухары Айрым Кельбаджарского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов.

На следующий день, 28 июля, азербайджанские военные сообщили о ранении двух военнослужащих на границе в результате обстрела со стороны Армении в Кельбаджарском районе. По версии азербайджанской стороны, обстрел вели из стрелкового оружия и гранатометов.

Контекст:

Об очередной перестрелке на границе Армении и Азербайджана сообщалось 23 июля. Тогда в минобороны Армении говорили, что трое армянских военнослужащих получили ранения, а один военный Азербайджана погиб.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 17 июля заявил, что Азербайджан собирается спровоцировать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе. Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева назвала такие заявления “абсолютной ложью”. 

Минобороны Азербайджана 28 мая сообщало, что вооруженные силы Армении с нескольких направлений обстреляли азербайджанские позиции в районе поселка Ашагы Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики. Кроме этого, 25 мая произошла перестрелка на границе, в результате которой погиб один армянский военнослужащий. В Армении заявили, что огонь открыли вооруженные силы Азербайджана. Баку причиной случившегося назвал “несчастный случай”. 27 мая Азербайджан взял в плен шестерых армянских военных на границе между странами.

В 2020 году между Арменией и Азербайджаном вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт из-за Нагорного Карабаха.

В сентябре 2020 года министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Обе страны объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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