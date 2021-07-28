 

Рекомендации для зачисления на бюджет в вузы Украины получили почти 65 тыс. абитуриентов – Шкарлет

28.07.2021, 9:50, Новости дня
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“Распределение мест состоялось по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа. Поступающие могут узнать о полученных рекомендации на бюджет в своих электронных кабинетах”, – отметил министр.

Для зачисления в вузы абитуриенты должны подать оригиналы документов до 18.00 2 августа. Зачисление на бюджет состоится 9 августа.

Контекст:

Вступительная кампания в вузы Украины проходила с 14 июля до 23 июля.

Абитуриенты в 2021 году могли подать пять заявлений на бюджет, как и в прошлом году. Поступающие на контракт могли подать до 30 заявлений.

В 2021 году абитуриенты подали 1 млн 85 тыс. 679 заявлений на поступление в высшие учебные заведения Украины, это почти на 7% больше, чем в прошлом году. Самые популярные специальности по количеству поданных заявлений: филология, право и компьютерные науки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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