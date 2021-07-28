 

Toyota презентует пикап Tundra

28.07.2021, 9:48, Новости дня
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Японский автомобильный гигант Toyota готовится к выходу нового пикапа Toyota Tundra.

В Сети продемонстрировали официальный ролик, демонстрирующий внешний вид автомобиля. Модель имеет красные оттенки на кузове и в салоне. Ручка КПП имеет железные вставки. Также для водителя предусмотрены отдельные кнопки, отвечающие за помощь при спуске, буксировку и переключение режимов езды.

Новый пикап получил 3,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 409 л.с. В дальнейшем прогнозируется появления модели с гибридной силовой установкой. Не исключено, что последующие модификации смогут похвастаться полностью электрическим оснащением. Пока в компании не комментируют последующие модификации.



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