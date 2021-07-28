 

SsangYong анонсировал новый внедорожник с индексом X200

28.07.2021, 9:48, Новости дня
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Известная компания SsangYong показала тизерные снимки нового концепта внедорожника под кодовым индексом X200.

Автомобиль получил закругленную форму оптики. Предполагается, что автомобиль сможет выступить конкурентом для внедорожника Suzuki Jimny. Производитель постарался сделать модель максимально индивидуализированной, отличающейся от ранее выпущенных внедорожников. Пока техническая начинка новинки удерживается в тайне.

Эксперты полагают, что модель получит полностью электрический агрегат или гибридную силовую установку. В компании ранее указали на планы выпускать исключительно электрические автомобили, однако пока в серийное производство ни один экземпляр все еще не поступил.



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