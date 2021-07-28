Россиян предупредили о новом виде мошенничества с автомобилями

Эксперты предупреждают россиян о появлении нового вида мошенничества с автомобилями. По информации вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, на рынке может появиться много машин с неисправными электронными системами и другими поломками.

Злоумышленники продолжают попытки нажиться на доверии граждан, теперь внимание аферистов переключилось на сферу транспортных средств. По данным Национального автомобильного союза, сейчас в РФ может появиться новый метод мошенничества с автомобилями, бывшими в эксплуатации. Причиной этого стали недавняя стихия, охватившая страны Европы. После проливных дождей из берегов вышли реки в ряде регионов Евросоюза, что привело к появлению большого количества машин, которые буквально утонули во время непогоды. Весь этот испорченный автопарк может оказаться на рынке Российской Федерации, предупреждает вице-президент НАС Антон Шапарин.

Поэтому людям, желающим купить подержанное транспортное средство по приемлемой цене, следует быть особо внимательными. В основном приток таких машин может идти из Крыма, Германии, Италии, Франции и Бельгии. Все такие автомобили относятся к категории «тотально поврежденных» согласно критериям страховых компаний. Но это не помешает некоторым не чистым на руку дельцам подвергать их сомнительному ремонту, восстанавливая и отправляя в продажу. Причем реализовать их пытаются как практически новые и без неисправностей.

Со специальных аукционов их за бесценок раскупают подобные «мастера», которые продают ее, едва она хоть немного начинает функционировать. Однако работа таких машин только кажется нормальной, их состояние такое, что в первую очередь выходят из строя разнообразные электронные системы. Поэтому, как пишет «Политэксперт», чтобы сберечь свои деньги, нервы и время, лучше воздержаться от такого рода приобретения.

Источник: politexpert.net