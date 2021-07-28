Жителям России разрешили на дому регистрировать браки

В РФ вступили в силу новые правила регистрации актов гражданского состояния. Теперь любой житель страны сможет оформить брак прямо на дому при соответствии определенным условиям.

Правительство Российской Федерации ввело в действие новые правила для оформления брака. Теперь граждане страны смогут провести регистрацию своего нового семейного положения, не покидая дома. В соответствии с приказом Министерства юстиции, для заключения брака теперь не обязательно посещать соответствующее заведение ЗАГСа.

Однако в нововведении есть и исключения, воспользоваться такой возможностью смогут не все. Для регистрации брачных отношений дома должны иметь место особые обстоятельства. Административную процедуру проведения госрегистрации заключения брака с выездом по месту жительства проведут только при наличии определенных причин, которые желающие пожениться указывают в заявлении.

Стоит отметить, что такое бракосочетание предусмотрено не только на дому, но и в больнице или иной организации. Также специалисты по регистрации актов гражданского состояния могут отказать в ее совершении. Как сообщают «Народные новости России», об этом они обязаны письменно оповестить заявителей.

Источник: nation-news.ru