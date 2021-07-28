 

Жителям России разрешили на дому регистрировать браки

28.07.2021, 9:46, Разное
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В РФ вступили в силу новые правила регистрации актов гражданского состояния. Теперь любой житель страны сможет оформить брак прямо на дому при соответствии определенным условиям.
Правительство Российской Федерации ввело в действие новые правила для оформления брака. Теперь граждане страны смогут провести регистрацию своего нового семейного положения, не покидая дома. В соответствии с приказом Министерства юстиции, для заключения брака теперь не обязательно посещать соответствующее заведение ЗАГСа.

Однако в нововведении есть и исключения, воспользоваться такой возможностью смогут не все. Для регистрации брачных отношений дома должны иметь место особые обстоятельства. Административную процедуру проведения госрегистрации заключения брака с выездом по месту жительства проведут только при наличии определенных причин, которые желающие пожениться указывают в заявлении.

Стоит отметить, что такое бракосочетание предусмотрено не только на дому, но и в больнице или иной организации. Также специалисты по регистрации актов гражданского состояния могут отказать в ее совершении. Как сообщают «Народные новости России», об этом они обязаны письменно оповестить заявителей.

Источник: nation-news.ru



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