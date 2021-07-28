Бабушка из «Папиных дочек» Волкова распланировала свои похороны

Актриса Ольга Волкова, которая исполнила роль бабушки в популярном ситкоме «Папины дочки», рассказала, что распланировала свои похороны. По ее словам, на них все присутствующие должны не плакать, а веселиться.

В рамках интервью Волкова выступила против траурных речей и слез. К стандартному ритуалу прощания она относится очень плохо. В связи с этим знаменитость попросила всех, кто придет на ее похороны, вспомнить веселые моменты, связанные с ней.

“Хочу, чтобы все ржали, вспоминали различные хохмы и говорили о моем желании поерничать”, – заявила артистка.

Актриса уже приобрела себе место на одном из кладбищ. Ее супруга Владимира Ховралева не стало шесть лет назад. Его похоронили на одном из московских кладбищ. Родные знаменитости покоятся в Санкт-Петербурге. Она хотела перевезти в Северную столицу прах мужа, но урну не выдают без места на кладбище. Вся ритуальная процедура в Подмосковье обошлась Волковой в 500 тысяч рублей, пишет портал Newinform.