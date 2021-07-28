В Украине второй день подряд растет заболеваемость COVID-19

Сутками ранее в стране подтвердили 681 случай COVID-19.

Также за сутки с COVID-19 в больницу попало 507 человек, выздоровело от болезни – 459, а умерло – 15.

По данным Минздрава, за 24 часа сделано 46 244 теста на коронавирус, из которых 20 673 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (189) и Донецкой области (70).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 250 061 случая коронавирусной инфекции, скончалось 52 891 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 185 339 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1908093786020384

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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