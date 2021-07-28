 

“Я и пальма. Я справа”, “Жуткое фото. Пальма красивее”. Волочкова напугала пользователей свежим фото

28.07.2021, 8:56, Новости дня
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“Я и пальма… А как вы? Как отдыхаете? Для меня всегда важно быть в форме. Даже на отдыхе в моем рационе салатные листья и вареные всмятку яйца. Но тут, в Греции, я этот салатик зеленый в тавернах еще размешиваю с тадзыки. Это йогурт с огурцами”, – написала Волочкова.

Фото балерины набрало около 8 тыс. лайков и больше 500 комментариев.

“Я и пальма. Я справа”, – прокомментировал фото подписчик с ником navigate11.

“Жуткое фото. Пальма красивее”, – написала marinacigankova.

“Пальма и бревно”, – считает stih2455.

“Боже, какие неженственные формы…” – поделилась впечатлениями evgeniia_fantik3936.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

 

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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