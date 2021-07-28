 

Украинки Киченок в 1/4 олимпийского теннисного турнира проиграли россиянкам

28.07.2021, 8:56, Новости дня
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Соперницами украинок были россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова. Они победили сестер Киченок со счетом 6:2, 6:1. Матч продлился 59 минут.

Как отмечает ua-football.com, украинки не реализовали ни одного из четырех брейк-поинтов, а на своей подаче отыграли только один из пяти шансов соперниц на брейк.

Вместе с тем, четвертьфинал в Токио стал лучшим результатом сестер Киченок на Олимпийских играх. “Большой теннис Украины” отмечает, что в парном турнире по теннису среди украинок только сестры Бондаренко смогли дойти до полуфинала в 2008 году.

Скриншот: olympics.com
Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 156 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

У Украины три олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании и бронза в стрельбе из пневматического пистолета. В медальном зачете Украины делит 49 место с Казахстаном.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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