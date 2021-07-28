 

“Очень красивое фото”. Жена Павлика показала себя в нижнем белье и боди в сетку на позднем сроке беременности

28.07.2021, 8:56, Новости дня
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“Во время беременности не хотелось выставлять эту фотографию. А сейчас, кажется, пришло время. Не верю, что внутри меня мой Мишутка. Скучаю по беременности, прекрасный период жизни. Но сейчас все-таки лучше”, – написала она.

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

“Очень красивое фото”, – прокомментировала nanpilova801.

“Красивая! Беременность к лицу”, – написала iryna_kravrec.

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Виктор Павлик – народный артист Украины (2016). В его дискографии 23 альбома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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