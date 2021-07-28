 

Бренд McLaren представил кабриолет на базе модели 765LT

28.07.2021, 8:54, Новости дня
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Компания McLaren объявила подробности о новом спорткаре McLaren 765LT Spider.

Автомобиль выпустят ограниченным тиражом 765 машин. Приобрести спортивную модель можно по цене 310 тысяч фунтов. Отличием от базовой версии является удлиненный кузов, модернизированная аэродинамика, дополненная антикрылом и обвесом. Кроме того, разработчики усовершенствовали массу кузова до 80 кг за счет карбоновых деталей кузова.

Крыша автомобиля выполнена из углеволокна, а на ее опускание потребуется 11 секунд при скорости до 50 км в час. Под капотом спорткара установлен 3,8-литровый бензиновый двигатель на 765 л.с. С такими параметрами разгон до сотни занимает 2,7 секунд. Автомобиль приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.



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