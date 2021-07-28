Бренд Volkswagen представит новую версию Amarok
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Немецкий автогигант Volkswagen представит модернизированную модель Amarok в версии W580X.
Первыми смогут приобрести модель на рынке Австралии. Пока разработчики не раскрывают технические параметры. Автомобиль получил в максимальной комплектации 3-литровый турбированный двигатель на 258 л.с. Вместе с тем модель получит систему полного привода и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.
Напомним, немецкий бренд накануне презентовал для американского рынка новую модификацию седана Passat. В дальнейшем компания намерена окончательно перейти на выход кроссоверов и электрических автомобилей. Остальные подробности будут озвучены несколько позже в рамках официальной презентации автомобиля.
Смотреть комментарии → Комментариев нет