 

Бренд Volkswagen представит новую версию Amarok

28.07.2021, 8:54, Новости дня
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Немецкий автогигант Volkswagen представит модернизированную модель Amarok в версии W580X.

Первыми смогут приобрести модель на рынке Австралии. Пока разработчики не раскрывают технические параметры. Автомобиль получил в максимальной комплектации 3-литровый турбированный двигатель на 258 л.с. Вместе с тем модель получит систему полного привода и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Напомним, немецкий бренд накануне презентовал для американского рынка новую модификацию седана Passat. В дальнейшем компания намерена окончательно перейти на выход кроссоверов и электрических автомобилей. Остальные подробности будут озвучены несколько позже в рамках официальной презентации автомобиля.



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