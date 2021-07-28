 

Ученые из РФ раскрыли влияние коронавируса на глаза

28.07.2021, 8:52, Разное
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Ученые из РФ рассказали о влиянии коронавируса на глаза. По их словам, инфекционное заболеванием может затронуть данный орган, в результате зрение человека ухудшится.
На фоне перенесенного COVID-19 у человека могут возникать тромбы в сосудах. По словам биолога из МГУ Алексея Аграновского, история продолжающейся пандемии является слишком короткой, чтобы делать какие-либо итоговые заключения, но пока у исследователей складывается именно такое впечатление. Коронавирус негативно влияет, в том числе, на сосуды глаз. В результате образуются микротромбы, и появляются пятна в области органа зрения.

Ученый Сергей Вознесенский подчеркнул, что коронавирус поражает нервные клетки. При тяжелом протекании заболевания появляется инфекционный синдром. Данное состояние сопровождается высокой температурой тела и сильными головными болями. Эти симптомы отрицательно влияют непосредственно на остроту зрения. В любом месте, где возникают тромбы, существенно падает функциональность присутствующей рядом ткани.

Источник: www.rbc.ru



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