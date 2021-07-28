 

Беременная вторым ребенком Нюша показала подросший живот

28.07.2021, 8:52, Разное
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Популярная российская певица Нюша, которая ждет второго ребенка, показала подросший живот. Снимки беременной знаменитости подписчики назвали сексуальными.
Певица Нюша долго скрывала свою вторую беременность. Когда поклонники узнали эту новость, артистка начала чаще делиться фотографиями округлившегося живота. На новых снимках Нюша запечатлена на кровати в коротком топе и белых трусах. Кадры, сделанные в рамках новой фотосессии, фанаты назвали очень «горячими». Глядя на форму живота, некоторые предположили, что у Нюши и Игоря Сивова родится сын.

О второй беременности артистка решила рассказать поклонникам в новом клипе. На последних кадрах ролика, снятого на композицию «Небо знает», Нюша предстала в наряде, который идеально подчеркивал ее округлившийся живот. До этого слухи о том, что исполнительница станет мамой во второй раз, не распространялись. Сама же артистка всегда отшучивалась, когда ей задавали вопросы о возможном пополнении в семействе.

Нюша и Игорь Сивов воспитывают дочь Симбу. Осенью нынешнего года девочка отметит третий по счету день рождения. По словам певицы, материнство в корне изменило ее отношение к окружающему миру и жизни в целом.



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