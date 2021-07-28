 

Подписчики высмеяли Волочкову за желание рулить кораблем

28.07.2021, 8:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Балерина Анастасия Волочкова пояснила своим поклонникам, что собирается рулить кораблем. Однако ее желание высмеяли некоторые подписчики.
Анастасия Волочкова уже несколько дней находится на отдыхе в Греции. Она регулярно показывает, чем занимается в долгожданном отпуске. В основном балерина загорает и плавает в бассейне. Время от времени артистка демонстрирует свою похудевшую фигуру. Некоторые считают, что Волочкова начала выглядеть лучше, поскольку сменила стилиста.

Балерина показала подписчикам, какие рестораны посещает на греческом курорте. Накануне она оказалась в заведении, выполненном в форме корабля, где подают морепродукты. Волочкова рассказала, что собирается находиться за штурвалом этого «судна». Фолловеры, в свою очередь, порадовались, что не пребывают на борту.

Некоторые удивились, что балерина решила съесть морепродукты. В последнее время в рационе знаменитости присутствуют только зелень и яйца.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.12 / Мнение: Отставание

12.02 / Бывшая жена короля Малайзии попала в ДТП в Москве

24.11 / Мнение: Страна-квартироколонка, искусственные яйца и вредный Новый Год

03.07 / Скандалы: Дмитрию Натарову взятку сложили с педофилией

18.03 / Аварийную посадку самолета под Москвой проверит следствие

16.07 / Очень странный отдых с ребёнком – Личное мнение

14.02 / Названы цены на путешествия по России 14 февраля

23.10 / Раскольники

16.10 / Скандалы: «Может заняться «батутом» в России»?

28.11 / Максим Матвеев: «С Михаилом Боярским я не фехтую, а мирно сосуществую»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика