Подписчики высмеяли Волочкову за желание рулить кораблем

Балерина Анастасия Волочкова пояснила своим поклонникам, что собирается рулить кораблем. Однако ее желание высмеяли некоторые подписчики.

Анастасия Волочкова уже несколько дней находится на отдыхе в Греции. Она регулярно показывает, чем занимается в долгожданном отпуске. В основном балерина загорает и плавает в бассейне. Время от времени артистка демонстрирует свою похудевшую фигуру. Некоторые считают, что Волочкова начала выглядеть лучше, поскольку сменила стилиста.

Балерина показала подписчикам, какие рестораны посещает на греческом курорте. Накануне она оказалась в заведении, выполненном в форме корабля, где подают морепродукты. Волочкова рассказала, что собирается находиться за штурвалом этого «судна». Фолловеры, в свою очередь, порадовались, что не пребывают на борту.

Некоторые удивились, что балерина решила съесть морепродукты. В последнее время в рационе знаменитости присутствуют только зелень и яйца.