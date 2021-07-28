Подписчики высмеяли Волочкову за желание рулить кораблем
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Балерина Анастасия Волочкова пояснила своим поклонникам, что собирается рулить кораблем. Однако ее желание высмеяли некоторые подписчики.
Анастасия Волочкова уже несколько дней находится на отдыхе в Греции. Она регулярно показывает, чем занимается в долгожданном отпуске. В основном балерина загорает и плавает в бассейне. Время от времени артистка демонстрирует свою похудевшую фигуру. Некоторые считают, что Волочкова начала выглядеть лучше, поскольку сменила стилиста.
Балерина показала подписчикам, какие рестораны посещает на греческом курорте. Накануне она оказалась в заведении, выполненном в форме корабля, где подают морепродукты. Волочкова рассказала, что собирается находиться за штурвалом этого «судна». Фолловеры, в свою очередь, порадовались, что не пребывают на борту.
Некоторые удивились, что балерина решила съесть морепродукты. В последнее время в рационе знаменитости присутствуют только зелень и яйца.
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