МОК объяснил запрет Рылову выходить на награждение в маске «с котиком»

Российскому пловцу Евгению Рылову запретили выйти на церемонию награждения после победы на Олимпийских играх в Токио в маске с изображением кошки, так как она не является частью официальной формы Олимпийского комитета РФ (ОКР), сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Спортсмены, участвующие в церемониях награждения, обязаны носить форму своего национального олимпийского комитета, а маска с кошкой не является частью официальной формы ОКР. Спортсмену, о котором идет речь, было предложено сменить свою кошачью маску на обычную перед церемонией награждения. Спортсмен принял это без каких-либо обсуждений», – передает ТАСС сообщение МОК.

Рылов стал первым за 25 лет россиянином, завоевавшим золото в плавании. В предыдущий раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золото брали Александр Попов и Денис Панкратов.

Напомним, во вторник житель России Евгений Рылов, выигравший Олимпиаду в заплыве на 100 метров на спине, рассказал, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком».