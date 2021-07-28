Ферментированная пища улучшает микробиоту кишечника и облегчает воспаление

Хроническое воспаление способствует развитию ряда опасных болезней, включая сердечно-сосудистые и сахарный диабет 2 типа. Определенные изменения в составе микробиоты кишечника, которых можно добиться изменением диеты, потенциально способны противостоять этому состоянию.

В новом исследовании ученые из Стэндфордского университета оценили, как действуют на микробиоту и хроническое воспаление два типа пищи – ферментированная и с высоким содержанием клетчатки.

Клетчатка является пребиотиком, то есть, создает хорошие условия для развития полезных бактерий в кишечнике. Ей богаты фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Ферментированная пища (квашенная капуста, йогурт, мисо и другие) сама содержит полезные бактерии – пробиотики.

«Мы хотели провести исследование, чтобы проверить, может ли пища, которая действует на микробиоту, быть средством борьбы с огромным подъемом хронических воспалительных заболеваний», – объяснил соавтор исследования Кристофер Гарднер (Christopher Gardner).

В исследовании участвовали 36 здоровых добровольцев. Половина из них в течение 10 лет получала пищу с большим количеством ферментированных продуктов, рацион второй половины был богат клетчаткой.

Авторы исследования брали образцы крови и стула участников перед началом эксперимента, в течение 10 недель исследования и после его окончания. Они обнаружили, что у тех, кто ел много ферментированной пищи, в крови стала ниже концентрация 19 воспалительных маркеров, а микробиота кишечника стала более разнообразной. Последнее – благоприятный прогностический фактор, который утверждает о том, что состав микробиоты стал более здоровым.

У людей, которые были в группе, получающей пищу с большим количеством клетчатки, таких изменений не было. У них ученые нашли только начальные признаки положительных изменений в микробиоте кишечника.

«Мы ожидали, что у клетчатки есть более универсальный полезный эффект, в том числе, на разнообразие микробиоты. Данные говорят о том, что потребления большого количества клетчатки в течение короткого времени самого по себе недостаточно для увеличения разнообразия микробиоты», – сказала соавтор исследования Эрика Зонненбург (Erica Sonnenburg).

Ученые предполагают, что для проявления действия клетчатки на микробиоту может требоваться больше времени. По всей видимости, ее эффект наступает медленнее, чем эффект ферментированной пищи.

Главным выводом исследования ученые считают то, что даже при небольших изменениях диеты можно добиться быстрых изменений в составе кишечной микробиоты и реакциях иммунной системы. Далее они собираются лучше изучить механизмы, которые стоят за этими эффектами.