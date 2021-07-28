“Советую попробовать”. Влад Яма показал, чем занимается по утрам

“Знаю, что большинство из вас, к сожалению, не бегает. Советую попробовать. Вдруг понравится. Вот я, например, обожаю бег, особенно в удобной и красивой форме”, – написал 39-летний танцовщик, уточнив, что предпочитает технологичную и охлаждающую спортивную экипировку.

За несколько часов ролик Ямы посмотрели почти 13 тыс. раз. В комментариях часть пользователей написали, что не любят бегать, а часть активно поддержали хореографа в его увлечении.

“Во время бега чувствую, как худею и оздоровляюсь, за это очень люблю”, – написала v.bndr_.

“Больше всего мне нравится в утренней пробежке то, что ее нет в моей жизни”, – пошутила olgavitruk0603.

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Контекст:

Влад Яма начал танцевальную карьеру в родном городе Запорожье. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, а позже стал членом жюри этого проекта.

В 2009 году Яма открыл танцевальную школу в Запорожье, спустя год – в Одессе, а летом 2020 года – в Ивано-Франковске.

Хореограф вместе с женой Лилианой воспитывает сына Леона (2015).

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