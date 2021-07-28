Врач Вараева рассказала об особенностях диеты после COVID-19

Врач Юргита Вараева объяснила, как нужно питаться людям, которые перенесли COVID-19. По ее словам, сбалансированный рацион играет важную роль в восстановлении организма человека после инфекционного заболевания.

Питание человека должно быть довольно калорийным. Рекомендуется потреблять 20-30 килокалорий на 1 килограмм массы тела. Важно принимать во внимание учет тяжести состояния. По словам врача, необходимо отдавать предпочтение блюдам и продуктам с высокой энергетической плотностью. В рационе должен присутствовать белок, чтобы осуществлялась борьба с атрофией мышечной ткани. В день желательно употреблять минимум три-четыре продукта из следующего перечня: творог, яйца, рыба, кисломолочная продукция, мясо, птица, молоко, фасоль, бобы.

Разнообразие продуктов поможет восполнить дефицит питательных веществ. Важно включить в рацион сезонные овощи и фрукты. Врач рекомендует питаться по режиму, который состоит из трех основных приемов пищи и одного-трех перекусов. Последняя трапеза должна быть за три-четыре часа до ночного сна.

В идеальном случае рацион человека, перенесшего коронавирус, должен скорректировать профильный специалист. Для этого необходимо пройти обследование.

Источник: radiosputnik.ria.ru