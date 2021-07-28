Суд обязал «Новую газету» удалить статью Леонида Гозмана

о его участии в программе Антона Красовского на RT.

Арбитражный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить статью политика Леонида Гозмана о его участии в программе Антона Красовского на RT, а самого Гозмана — выплатить ведущему 300 тысяч рублей моральной компенсации, сообщает «Правозащита Открытки».

В статье Гозмана «Любовь втроем: мы с товарищем майором и Антон Красовский» политик утверждал, что Красовский использовал прослушку его разговора с Игорем Яковенко для подготовки к эфиру программы «Антонимы», а также был негативно настроен к гостю, назвав выпуск «Ликвидацией либералов». Гозман счел, что тайна его телефонных переговоров была нарушена, и написал на страницах «Новой» заявление в Следственный комитет. Сам Красовский все обвинения отрицал.

Красовский заявил, что компенсация морального вреда станет «превентивной мерой от распространения Гозманом недостоверных сведений в дальнейшем». Суд, встав на сторону Красовского, постановил, что Гозман должен выплатить ведущему RT 300 тысяч рублей.

Также по решению суда «Новая Газета» должна удалить статью и опубликовать опровержение в течение трех дней после вступления в силу решения суда.

«Никаких выплат от господина Гозмана я разумеется не жду, извинений тоже», — уверил Красовский.

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Заявление в Следственный комитет

Ранее, 14 июля, Арбитражный суд Москвы обязал «Важные истории» удалить статью о покупке «Роснефтью» акций итальянской фирмы Pirelli и опубликовать опровержение. Расследование под заголовком «Танцовщица для «Роснефти»» вышло в феврале 2021 года. Журналисты утверждали, что в 2014 году на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме «Роснефть» подписала соглашение с шинным гигантом Pirelli о покупке 13% акций Pirelli стоимостью почти 553 миллиона евро.

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