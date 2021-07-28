 

Зеленский отправил в отставку главнокомандующего армией Украины Руслана Хомчака

28.07.2021, 5:34, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего армией Украины Руслана Хомчака. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретаря президента Украины Сергей Никифоров.

На его место назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования «Север» Валерий Залужный. «Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализма Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты», — сказал Никифоров.

Хомчак, по словам пресс-секретаря Украины, переходит на пост первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.

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В июле свой пост покинул и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который возглавлял МВД с 2014 года. Аваков занял должность на фоне политического кризиса в стране. Он единственным министр, который пришел после событий 2014 года и не лишился своего поста.

Верховная Рада 16 июля проголосовала за назначение депутата от «Слуги народа» Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

Источник: Новая газета



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