 

Таджикистан заявил о готовности принять 100 тысяч афганских беженцев

28.07.2021, 4:36, Разное
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The New Arab Staff & Agencies    23 July, 2021

Таджикистан заявляет, что готов принять 100 000 беженцев из Афганистана, поскольку Талибан добивается значительных военных успехов по всей стране.

Сотни афганских беженцев перебрались в Таджикистан [Getty]

В пятницу Таджикистан заявил, что готов принять до 100 000 беженцев из Афганистана, где талибы заявили о значительных военных успехах после вывода войск коалиции под командованием США.

Эта  центральноазиатская страна, бывшая советская республика , работает с международными организациями, чтобы подготовиться к притоку афганцев, заявил на брифинге для прессы заместитель главы комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Эмомали Иброхимзода.

Иброхимзода сказал, что «в настоящее время возможно принять около 100 000 беженцев из Афганистана  и разместить  их» на военных полигонах в стране.

По словам Иброхимзода, Таджикистан хранит палатки, постельные принадлежности и другие материалы для потенциальных беженцев, добавив, что в случае необходимости он может принять больше беженцев.

Ранее на этой неделе талибы заявили, что контролируют более 90 процентов границы Афганистана, что правительство страны  опровергло в  пятницу как ложь .

Таджикистан имеет границу с Афганистаном протяженностью около 1300 километров (810 миль). В июне талибы взяли под свой контроль главный пограничный  переход с Таджикистаном .

Таджикистан уже предоставил временное убежище более чем 1000 военнослужащих правительственных войск Афганистана, вынужденных  перейти границу под огнем боевиков.

В четверг,  на крупнейших учениях подобного рода в истории страны,  он проверил боевую готовность своих солдат,  а в преддверии совместных армейских учений, на полигоны у границы с Афганистаном  прибыли российские танки.  на полигоны у границы с Афганистаном.  Танки были переброшены с базы Москвы в Таджикистане.

Сосед Таджикистана, Узбекистан, как ожидается, присоединится к двум странам для проведения учений, которые начнутся 5 августа.

Представитель министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов заявил в четверг в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что учения станут «сигналом» для населения Центральной Азии о том, что ситуация в Афганистане не будет угрожать региону.



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